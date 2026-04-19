マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）クロスオーバー大作『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』に、『アントマン&ワスプ：クアントマニア』（2023）キャシー・ラング役のキャスリン・ニュートンが出演することがわかった。ニュートンがSNSに投稿した動画で正式に認めた。 『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』は2025年3月のライブ配信にて、キャス