韓国軍は、北朝鮮が19日朝、日本海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が19日午前6時10分ごろ、東部の新浦周辺から短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射しました。ミサイルはおよそ140キロ飛んだということです。新浦は、SLBM（＝潜水艦発射弾道ミサイル）の開発拠点とされ、韓国メディアは、SLBMの可能性があると報じています。北朝鮮は、新たな国防5か年計画の中で