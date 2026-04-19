【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月20日より配信リリースとなるVaundyの新曲「イデアが溢れて眠れない」のジャケット写真が解禁となった。 ■「ずっとラブソング」以来となる、Vaundy自身が描いたジャケットに 今作は4月13日より放送がスタートしているフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌として書き下ろされた楽曲。この度公開されたジャケット画像は、2025年にリリースした「