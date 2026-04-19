Vaundy、新曲「イデアが溢れて眠れない」のジャケット写真を解禁！4月20日より配信リリース
4月20日より配信リリースとなるVaundyの新曲「イデアが溢れて眠れない」のジャケット写真が解禁となった。
■「ずっとラブソング」以来となる、Vaundy自身が描いたジャケットに
今作は4月13日より放送がスタートしているフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌として書き下ろされた楽曲。この度公開されたジャケット画像は、2025年にリリースした「ずっとラブソング」以来の、Vaundy自身が描いたジャケットとなっている。
『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっており、楽曲「イデアが溢れて眠れない」も難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた作品となっている。
■リリース情報
2026.04.20 ON SALE
Vaundy DIGITAL SINGLE「イデアが溢れて眠れない」
2026.04.12 ON SALE
Vaundy・yama DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」
2026.06.10 ON SALE
Vaundy・yama SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」
■関連リンク
Vaundy OFFICIAL SITE
https://vaundy.jp/
『サバ缶、宇宙へ行く』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/sabauchu
■【画像】「イデアが溢れて眠れない」ジャケット 他
「イデアが溢れて眠れない」ジャケット
(C)フジテレビ
「飛ぶ時/飛ぼうよ」ジャケット画像 (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
yama・Vaundy「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）ジャケット (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI