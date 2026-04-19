Vaundy、新曲「イデアが溢れて眠れない」のジャケット写真を解禁！4月20日より配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月20日より配信リリースとなるVaundyの新曲「イデアが溢れて眠れない」のジャケット写真が解禁となった。

■「ずっとラブソング」以来となる、Vaundy自身が描いたジャケットに

今作は4月13日より放送がスタートしているフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』の主題歌として書き下ろされた楽曲。この度公開されたジャケット画像は、2025年にリリースした「ずっとラブソング」以来の、Vaundy自身が描いたジャケットとなっている。

『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっており、楽曲「イデアが溢れて眠れない」も難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた作品となっている。

■リリース情報

2026.04.20 ON SALE

Vaundy DIGITAL SINGLE「イデアが溢れて眠れない」

2026.04.12 ON SALE

Vaundy・yama DIGITAL SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

2026.06.10 ON SALE

Vaundy・yama SINGLE「飛ぶ時/飛ぼうよ」

■関連リンク

Vaundy OFFICIAL SITE

https://vaundy.jp/

『サバ缶、宇宙へ行く』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/sabauchu

■【画像】「イデアが溢れて眠れない」ジャケット 他

「イデアが溢れて眠れない」ジャケット

(C)フジテレビ

「飛ぶ時/飛ぼうよ」ジャケット画像 (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

yama・Vaundy「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）ジャケット (C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI