京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、息子が、自宅で朝食を食べたのを最後に、生存が確認できていないことがわかりました。京都府南丹市の安達優季容疑者は、先月23日朝から今月13日までの間に、息子の結希くんの遺体を山林など数か所に運び遺棄した疑いが持たれています。安達容疑者は、当初警察などに対し結希くんを小学校近くまで車で送って行ったあと、行方が分からなくなったと説