元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が18日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。月に1回しかしないことを明かした。今週のゲストはラジオパーソナリティーのジェーン・スー。「おごり・おごられ論争」の話題で盛り上がった上で、田中は「めったに外食しないんですよ。月に1回とか、ランチ入れて月に2回とか。基本自炊で、友達がお家に来て、ご飯つくるのもあるし」