太平洋にポツンと浮かぶ「日本最南端の」島とは海上自衛隊・自衛艦隊は2026年4月13日、「もうすぐゴールデンウィーク 皆様はどちらまで？海自は日本最南端の沖ノ鳥島までひとっ飛び」という文言と共に、沖ノ鳥島の空撮を公式Xに投稿しました。【画像】海の色が綺麗！これが太平洋にポツンと浮かぶ「日本最南端の島」の空撮です沖ノ鳥島は、東京から約1700キロも離れ、船で片道4日かかる「絶海の孤島」として知られます。また、