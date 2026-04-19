大谷は打撃妨害で出塁も連続出塁記録にはカウントされず(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月18日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。8回の第4打席は相手捕手の打撃妨害で出塁。相手失策のため記録上の出塁と認められず、連続出塁記録にはカウントされなかった。達成すれば、“野球の神様”ベーブ・ルースが1923年にマークしたキャリアハイの50試合連続出塁に並んでいた。【動画】大谷翔平、菅野智之