消防によりますと、19日午前10時半すぎ、東京・渋谷区の「東2丁目」のバス停に、なんらかの原因で車が突っ込んだということです。この車の運転手の男性が死亡し、巻き込まれたとみられる歩行者の男性が、意識はある状態で病院に搬送されたということです。警視庁が当時の状況を詳しく調べています。