¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£²Æ£»Þ¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬£±£¸Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï´ÆÆÄ¤¬½÷Í¥¤Î¹­À¥¤¹¤º¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë?¼ê»æ?¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ëÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Æ£»Þ¤Ï£±£¸Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¡¦£Ê£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè£±£±Àá¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¹ÃÉÜÀï¡Ê£Ê£É£Ô¥¹¥¿¡Ë¤ËÄ©¤ó¤À¡£Æ£»Þ¤Î£Ø¤Ï¡Ö»î¹çÁ°¥í¥Ã¥«¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¹ÃÉÜÀï¤Î»î¹ç³«»ÏÄ¾Á°¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÇÛ¿®¡£ËêÌî´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ê»î¹ç¤Î¡ËºÇ