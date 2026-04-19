NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。広島は2選手を入れ替えました。昇格となったのは、平川蓮選手です。ドラフト1位ルーキーの平川選手は、開幕から1番センターで出場。初戦では9回に同点タイムリーを放ち、勝利に貢献しました。3月31日の神宮球場でのヤクルト戦では、守備でフェンスに激突し、途中交代。4月1日に登録抹消となっていましたが、再昇格となっています。登録抹消となったのは、渡邉悠斗選手です。2年目の23歳は、