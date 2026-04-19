【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−1 ハンブルガーSV（日本時間4月18日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】菅原由勢、高精度ピンポイントクロスを放つ瞬間ブレーメンのDF菅原由勢が今季5アシスト目を記録した。右サイドの深い位置から味方MFの頭に正確なクロスを合わせ、ファンの間では「上手すぎんか」といった声が広がっている。日本時間4月18日に行われたブンデスリーガ第30節で、ブレーメンはホームでハンブルガーSVと対戦。