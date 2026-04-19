【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−1 ハンブルガーSV（日本時間4月18日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】菅原由勢、高精度ピンポイントクロスを放つ瞬間

ブレーメンのDF菅原由勢が今季5アシスト目を記録した。右サイドの深い位置から味方MFの頭に正確なクロスを合わせ、ファンの間では「上手すぎんか」といった声が広がっている。

日本時間4月18日に行われたブンデスリーガ第30節で、ブレーメンはホームでハンブルガーSVと対戦。「ノルトダービー」の愛称でも知られる古豪同士の一戦は、序盤から激しいバトルが繰り広げられた。

このダービーで重要な役割を担ったのが、右SBで先発出場した菅原だ。

スコアレスで迎えた37分、左サイドからのクロスが右サイドへ流れると、高いポジションを取っていた菅原が足下で収める。得意の縦への持ち出しからクロスを送ると、ボックス内でフリーだったMFイェンス・ステージが助走をつけて飛び込み、高い打点から強烈なヘディングシュートを叩き込んだ。

解説を務めたFC東京の遠藤渓太は「素晴らしいクロスでしたね。ふんわりとしたクロスが上手いんですよ」と絶賛した。SNSでもダービーの均衡を破る菅原のピンポイントクロスは大きな話題となり、「上手すぎんか」「上手すぎる」「これはヤバい」「菅原アシストでアピール！」「見事なクロス」といった絶賛の声が寄せられた。

菅原は残留争いの行方を左右する重要な一戦で、右サイドの攻守に貢献し、先制点を演出する活躍を見せた。

試合はブレーメンが3−1で勝利。残留に大きく近づく勝ち点3を獲得した。 （ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）