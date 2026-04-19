元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。ファミリーゴルフの様子を公開した。「軽井沢でゴルフをした日」とつづり、美脚際立つミニスカートのゴルフウェアでグリーンに立つ姿を披露した。「両親と、両親のお友達家族とファミリーゴルフ！」と増田アナ。「幼馴染とは打つ時以外、ずーっとおしゃべりしていました！」と記した。この投稿に、フォロワーからは「こ