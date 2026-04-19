フリーアナウンサーの中川安奈さんが１８日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】デニム姿のオフショットに反響「綺麗でとってもカッコいい❤❤❤」「安奈スタイル魅力的」中川安奈さんは「ヴィンテージデニムにVansを合わせるの楽しみにしていたのですが♡ようやくデビューできました」と、投稿。続けて「そしてBerBerJinの入荷日ということ