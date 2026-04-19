フリーアナウンサーの中川安奈さんが１８日、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 デニム姿のオフショットに反響 「綺麗でとってもカッコいい❤❤❤」「安奈スタイル魅力的」





中川安奈さんは「ヴィンテージデニムにVansを合わせるの楽しみにしていたのですが♡ようやくデビューできました」と、投稿。



続けて「そしてBerBerJinの入荷日ということで遊びに行ったら藤原さんにお会いできて、またわくわくする素敵なアイテムと出会わせていただきました 着るのが楽しみ！」と綴ると、写真をアップ。









投稿された画像では、中川安奈さんが緑豊かな屋外で、クリーム色の長袖トップスに青いヴィンテージデニム、そして黒と白のVansスニーカーを合わせたコーディネートを見せています。トップスの肩元には赤い数字がプリントされており、さりげないアクセントが目を引きます。



木漏れ日の中で左手を腰に添えて立つ姿や、公園のベンチに腰掛けベージュのジャケットを羽織った姿など、穏やかな微笑みが印象的です。



そして「トップスとジャケットはZARAです」と、綴っています。



この投稿にファンからは「綺麗でとってもカッコいい❤❤❤」・「VANSにヴィンテージデニム！！王道をかっこよく着こなしてるのが素敵です デニムを主役にコーデ出来る季節ですね また素敵なアイテムをゲットですね」・「安奈スタイル魅力的」・「おしゃれさん！！」・「デニムが似合う Ｎｏ．1」などの反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】







生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】