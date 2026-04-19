NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。オリックスは、ルイス・ペルドモ投手の登録を抹消しました。ペルドモ投手は、これまで8試合に登板し、1勝2敗3ホールド、防御率14.14の成績。7日のロッテ戦で今季初勝利を挙げましたが、18日のソフトバンク戦では、7回にリリーフ登板し、5点を失っていました。昨年は、50試合に登板し、チームトップの33ホールドを記録しています。