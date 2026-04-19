メーガン妃がオーストラリア・シドニーのＶＩＰイベント内の自己啓発セミナーで、１７００ポンド（約３７万円）を支払って会いに来たファンに「やっと自分自身に投資してもいいかしら？」と問いかけた。英メディア・ＧＢニュースが１８日、報じた。シドニーで開催されているＶＩＰイベント「ハー・ベスト・ライフ」（１７〜１９日）は、１人当たり１４００ポンド（約３０万円）から１７００ポンド（約３７万円）と高額で、?究