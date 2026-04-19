俳優の大沢たかおが１８日までにＳＮＳを更新。ラーメンを食べる姿にファンの反響を呼んでいる。自身のインスタグラムにラーメンの絵文字を載せると、黒のＴシャツを着用し、湯気の出た熱々のラーメンを食べようとする様子の写真をアップした。この投稿には「ラーメンよりもイケメンに目がいく」「今日ほどラーメンの麺として生まれてきたかったと思った事ない。来世はレンゲでもいい」「ラーメン食べる姿だけでも、変わらず