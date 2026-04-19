千葉の小林慶行監督「非常に難しい。完敗に近いゲームだったと思います」ジェフユナイテッド市原・千葉は、4月18日のJ1百年構想リーグ第11節で東京ヴェルディとアウェーで対戦し、0-1で敗れた。スコアは1点差だったが、90分を通して千葉はほとんどチャンスらしいチャンスを作れず。小林慶行監督の試合後の記者会見での総括も「90分を通して非常に難しいゲームだったと思います。完敗に近いゲームだったと思います」と、極めて短