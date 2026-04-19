【全国のきょうの天気】北日本と東日本は、おおむね晴れるでしょう。日差しが強く、日傘や帽子などでしっかり紫外線対策をしてお出かけください。西日本は、晴れ間はありますが、雲が多く、九州と沖縄は雨が降るでしょう。【全国の予想最高気温】全国的にこの時期としては高く、関東や東海、近畿では25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。熱中症など体調管理に注意してください。【全国の週間予報】大阪から那覇です。西日本は、