女優業から一時離れていたサンドラ・ブロック（61）が、14日に米ラスベガスで行われた映画業界向けの見本市「シネマコン」に登場し、1998年公開の女優ニコール・キッドマンと共演した「プラクティカル・マジック」の28年ぶりとなる続編のプレゼンテーションに参加した。ブロックは長年のパートナーだった写真家ブライアン・ランドールさんを2023年8月に筋萎縮性側索硬化症（ALS）の闘病の末に亡くしたあと、しばらくハリウッドの仕