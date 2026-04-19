【セリエA】ウディネーゼ 0−1 パルマ（日本時間4月18日／スタディオ・フリウーリ）【映像】称賛集めた“神の指”セーブ（実際の様子）日本代表GKがチームを救ってみせた。パルマの守護神・鈴木彩艶が試合終盤、枠内に飛んできたシュートを“指先”で逸らすビッグセーブを見せ、ファンも「神の指」と熱狂している。日本時間4月19日にセリエAの第33節が行われ、パルマはアウェイでウディネーゼと対戦。鈴木は負傷明けから5試合