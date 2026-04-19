タレント若槻千夏（41）が、18日深夜放送のフジテレビ系新番組「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身が思う類似タレントを明かした。指原莉乃と若槻千夏が個室で本音トークする番組。指原から「若槻さんってライバルいるんですか？」と聞かれると、「ライバルは分からないですが、類似タレントは知ってます」と即答。続けて「類似タレントは100％ミキティです」と断言した。指原が「えー、違うかも」と疑問を示すと、若槻は