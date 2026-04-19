ジャルパックでは、北海道を、自由かつおトクに満喫できるJALダイナミックパッケージの人気商品「北海道をあそぼう!〜リゾート&温泉〜」を販売している。ジャルパック「北海道をあそぼう!〜リゾート&温泉〜」一例「北海道をあそぼう!〜リゾート&温泉〜」は、雄大な自然や爽やかな気候が魅力の夏の北海道を、自由かつおトクに満喫することができる人気のプラン。2026年度の目玉は、本プラン宿泊者だけが予約できる「限