ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、日本のオリコンチャートの頂点を奪還し、韓国だけでなく、海外でも圧倒的な関心を証明した。7年の叙事を込めた“本気”の物語が、音盤と音源、ユーチューブなど、すべての指標で“キャリアハイ”級の成績を出している。【話題】TXTの再契約、なぜ1時間でまとまったのか4月19日、オリコンの最新チャート（4月17日付）によると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment