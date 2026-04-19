この記事をまとめると ■花粉はスギが有名だがヒノキやイネ科の花などが夏まで飛んでいる ■クルマで移動する際は車内に花粉をもち込まない服装や所作が重要になる ■ボディについた花粉もクルマの塗装を痛めるので要注意だ 花粉はまだまだ飛んでるぞ！ これからの季節、人とクルマにやっかいなのが花粉だ。目がかゆくなったり、頭がボーッとする運転に危険な花粉による症状はもちろん、クルマのボディに堆積した黄色い花粉被害