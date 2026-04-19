元宝塚歌劇団花組トップスターで、2024年の退団後はさまざまな作品で持ち前の華と存在感を発揮し、輝きを増し続ける柚香光。この春、初めてのストレートプレイ作品となる舞台『ハムレット』で、主人公の母・ガートルードに挑戦する。豪華キャストとの共演を「背筋がピンと伸びる思いがある」と楽しみにする柚香に、本作の魅力や宝塚退団から2年が経った現在の心境を聞いた。【写真】まるで絵画のような美しさ！柚香光、インタ