先週、政府が閣議決定したのは「個人情報保護法の改正案」。今の個人情報保護法は企業などが病歴や犯罪歴などの「要配慮個人情報」を取得したり、個人データを第三者に提供する場合、原則本人の同意を得ることが義務づけられている。【映像】「特定されるリスクは消えない」“統計作成”名目の落とし穴（詳細）松本デジタル大臣は「デジタル技術がものすごい勢いで進行している。いかにAIにたくさん正確なデータを学習させるか