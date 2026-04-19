さぬき市長選に立候補した3人 任期満了に伴う香川県さぬき市長選挙が19日告示され、現職と新人2人が立候補しました。 さぬき市長選に立候補したのは、届け出順に新人で香川県PTA連絡協議会の会長などを務めた名和京太郎さん（62）、現職で6回目の当選を目指す大山茂樹さん（75）、新人で総合商社に務めた経験を持つ三木重昌さん（59）です。 立候補の届け出は19日午後5時まで受け付けられますが、現職と新人2人の三つど