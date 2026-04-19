秋田県はいま、全国を上回るスピードで「深刻な人口減少」に直面している。2020年からのわずか4年半で約6万人の人口が減り、今後25年間でさらに4割減ると予測されるなか、地域の生活インフラである「医療」は存続の危機にある。 医師の偏在や病院経営の赤字、さらには電気代高騰や円安による医療コストの増大――。これまでの体制では医療サービスを維持できない限界が近づいている。こうした事態を受け、