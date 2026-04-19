19日未明、千葉県君津市の路上で66歳の男性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、ひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、19日午前1時ごろ、千葉県君津市の路上で「男性が倒れている」と通行人から119番通報がありました。警察が駆けつけたところ、近くに住む千田辰也さん(66)が意識のない状態で頭から血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認され