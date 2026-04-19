キャッチボール後、ベンチ前にいた中本さんに歩み寄りサインと握手【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）ドジャースの大谷翔平投手が試合前に見せた“神対応”に感動が広がっている。「1番・指名打者」で先発出場した18日（日本時間19日）のロッキーズ戦前、100歳の日本人女性にサインをプレゼント。ファンは「なんて素敵」「笑顔になれます」「本当に素晴らしい人柄と敬意」などと反応した。敵地でキャ