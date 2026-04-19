キャッチボール後、ベンチ前にいた中本さんに歩み寄りサインと握手

【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手が試合前に見せた“神対応”に感動が広がっている。「1番・指名打者」で先発出場した18日（日本時間19日）のロッキーズ戦前、100歳の日本人女性にサインをプレゼント。ファンは「なんて素敵」「笑顔になれます」「本当に素晴らしい人柄と敬意」などと反応した。

敵地でキャッチボールを終えたあとのことだった。大谷はベンチ前で車椅子に乗っている女性に近付いてボールにサインを書くと、自ら右手を差し出し握手した。

“神対応”を受けたのは、長崎県出身の中本桃代さん。19歳のときに長崎で被爆し、移り住んだ福岡で米国人の夫と出会い、その後に渡米。現在はユタ州ソルトレイクに住んでいる。サインボールを握りしめ、「夢みたい」と感激の面持ちだった。

SNS上では「大谷の優しさに感動」「ホント大谷選手はプレーだけじゃなく人柄がいい」「これぞ日本人の誇り！ 大谷の優しさにもう涙腺崩壊してるわ」「試合前のこういう一瞬に人柄が出ますね」「心温まりました」「胸アツやないかい」「日本の激動の中を生き抜いて、大谷さんにサインもらえるなんて、すごいよ」「サインボールは何よりの元気の源になりますね」とすぐに話題を呼んだ。（Full-Count編集部）