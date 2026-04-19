ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。沖縄の青い空や海、白い砂浜をバックに、サングラスをつけてアニマル柄のひもビキニ水着ショットを披露。98センチの谷間をあらわに「一緒に楽しんじゃう？」と呼びかけ、「4／29（水祝）で頒布するパルフェットショーケースの新刊写真集だよ〜！」と報告した。「全部沖縄で撮影してきたので撮れ高良すぎるカメラマンは天才