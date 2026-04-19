気象予報士の吉井明子さん（45）が18日までにインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告した。吉井さんは「髪切りました結構短くしちゃいました」とコメントし、髪をミディアムボブにしたイメチェンショットをアップした。吉井さんはぴったりタイトなトップスを着用。横を向き、しゃがんだポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「横のアングルヤバ」「美女が1人落ちてる」「まじであざといですよね笑」「なぜそのポ