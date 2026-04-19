元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が18日、インスタグラムを更新。近影をアップした。竹中アナは「おはよう今日を楽しむーーーー」とあいさつし、右手を腰に添え、左腕を上げたポーズの写真をアップ。竹中アナはタイトな赤いニットとショートパンツで美スタイルをあらわにした。この投稿にフォロワーからは「モデル「色っぽいポーズ」「可愛いね」「セクシー」とコメントが寄せられている。