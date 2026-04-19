元AKB48でタレントの板野友美（34）が18日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。板野は「ふりふりパーカーギャザーのところを何度も何度も試作を繰り返しストリートなのにガーリーなところ。推し。空港ファッションにも取り入れたい」とコメントし、白いミニスカートに、オーバーサイズの黒いパーカーを羽織った姿をアップした。足元はシースルーのソックスと厚底の靴で、ほっそりとした美脚を引き立てている。この投