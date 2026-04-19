卓球女子で五輪２大会連続メダリストの福原愛さん（３７）が１９日までに、出産したことを発表した。

自身の公式サイトで「ご報告」と題し、「平素より多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございます。このたび、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます。おかげさまで母子ともに健康で、穏やかに過ごしております」と４月１７日付で伝えた。

「今後も卓球を通して社会に貢献できますよう、より一層精進してまいる所存でございます」と意欲を示し、「引き続き温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とつづった。

福原さんは２０１６年９月にリオ五輪台湾代表の江宏傑さんと結婚し、１７年１０月に長女、１９年４月に長男が誕生した。だが、２１年７月に離婚が成立。その後、長男の親権を巡って対立したが、親権は共同で持つことで合意していた。昨年１２月、再婚と妊娠を公表。お相手は年下の知人男性で、所属事務所は「このたびはお騒がせして申し訳ございません。今後とも一層精進してまりますので、温かく見守っていただきますようお願い申し上げます」とコメントしていた。