青森県弘前市の築100年超の蔵を改装したカフェ＆バー「FILLSCAFE」近代建築が数多く残る城下町の青森県弘前市に昨年末、築100年超の蔵を改装したカフェ＆バー「FILLSCAFE」がオープンした。オーナーは東京から移住したミュージシャン、足達豪成さん（36）。こだわりの音響や味を通じて「たくさんの人であふれ、心が満たされる場所にしたい」と話す。（共同通信＝飯野隼人）弘前市は大正・昭和の雰囲気が色濃い喫茶店が活況