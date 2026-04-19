子どもの成長に伴い、専業主婦からパート復帰を検討する人は少なくありません。しかし、その際に必ず知っておきたいのが「年収の壁」です。これを理解せずに働き始めると、思ったほど手取りが増えない、あるいは逆に減ってしまうケースもあります。本記事では、年収の壁の基本と注意点について詳しく解説します。 年収の壁とは何か 年収の壁とは、一定の収入を超えることで税金や社会保険の負担が増える境界