「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）リズムよく打者を封じていく姿から充実感が漂った。１軍昇格即中継ぎ登板した広島・遠藤淳志投手が１回を三者凡退で役目を全う。「初球からしっかり自分のボールが投げられた。今後につながるかなと思います」とうなずいた。１−７の九回に５番手として名前がコールされた。先頭・度会を力ない三ゴロに打ち取ると、次打者・京田は直球で二ゴロ。最後は佐野を１４５キロの