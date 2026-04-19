「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）

リズムよく打者を封じていく姿から充実感が漂った。１軍昇格即中継ぎ登板した広島・遠藤淳志投手が１回を三者凡退で役目を全う。「初球からしっかり自分のボールが投げられた。今後につながるかなと思います」とうなずいた。

１−７の九回に５番手として名前がコールされた。先頭・度会を力ない三ゴロに打ち取ると、次打者・京田は直球で二ゴロ。最後は佐野を１４５キロの直球で押し切って三邪飛に仕留めた。「高めに浮いた球もあったけど、それも強かったし、その中でファウルも取れて、しっかり投げきれた」と力を込めた。

この日から１軍に今季初昇格した。ファームでは、ここまで６試合に登板して１勝１敗１セーブ、防御率４・３２ながら、直近は中継ぎとして５試合連続無失点を継続していた。シーズン突入後もウエートトレーニングを継続し、体重は昨年から２キロ増加。下半身の安定性が向上し、「課題を持って取り組めたので、非常に充実した日々を過ごせた」と胸を張る。

現状の中継ぎ陣の台所事情は厳しく、１７日の試合で勝ち越し点を献上した島内がこの日、登録抹消された。「自分の持っているものを最大限出す。それ以上のことはできないので」と等身大で今後も試合に臨むことを強調した遠藤。チームのピンチを自身のチャンスと捉えて、道を切り開く。