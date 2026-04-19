ちゃんぽん×ラーメンってどんな味!?西日本を中心に展開するちゃんめんチェーン『長崎ちゃんめん』から春限定ちゃんめんが発売される。4月13日から売り出されているのは「あさりと春野菜ちゃんめん」。いったいどんなメニューなのか。春の恵みを楽しむ新作ちゃんめん5月中旬まで『長崎ちゃんめん』あさりと春野菜ちゃんめん「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」がキャッチコピーの『長崎ちゃんめん