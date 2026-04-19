タレント中丸雄一（42）が17日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。お笑い芸人永野（51）から過去の出来事について、激しく突っ込まれる一幕があった。冒頭、女優黒木華がゲストが登場したが、お笑い芸人枠のゲストは不在。MCの有田哲平は「ゲストは、オリラジの中田敦彦さんが遅れているとかで。外国から来てるの？」と、ゲスト到着が遅れている設定を説明した。そのため、対談企画「永野が斬る日