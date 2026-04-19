◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-3 中日(18日、甲子園)阪神が2度のビハインドを跳ね返し、中日に2連勝。今季開幕から7カード中6度目のカード勝ち越しを決めました。引き締まった試合展開について、藤川監督は「チームの形はしっかりとキープしながら攻撃のチャンスを待つ。それから仕掛けていくと、この辺ができたかなと思います。ナイスゲームですね」と振り返りました。試合は2回まで中日先発の大野雄大投手に6奪三振と苦戦。それで