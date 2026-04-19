阪神・藤川監督「まだ先は長いですから」好調の森下翔太に言及　無失点リレーのリリーフ陣を評価も手応えは「終わるまでない」

◇プロ野球セ・リーグ 阪神 4-3 中日(18日、甲子園)

阪神が2度のビハインドを跳ね返し、中日に2連勝。今季開幕から7カード中6度目のカード勝ち越しを決めました。

引き締まった試合展開について、藤川監督は「チームの形はしっかりとキープしながら攻撃のチャンスを待つ。それから仕掛けていくと、この辺ができたかなと思います。ナイスゲームですね」と振り返りました。

試合は2回まで中日先発の大野雄大投手に6奪三振と苦戦。それでも3回2アウト1塁から森下翔太選手が先制タイムリー2塁打。さらに2ｰ3と1点ビハインドの7回にも森下選手が2本目のタイムリー2塁打で同点。最後は木浪聖也選手の勝ち越し打で、勝利をたぐり寄せました。

前日には決勝ホームラン、そしてこの日も2安打2打点の活躍で打線を牽引した森下選手について、藤川監督は「みなさんわかるでしょうから。まだ先は長いですから、健康でやっていくことですね」とコメント。

先発・大竹耕太郎投手が降板した7回以降は継投で無失点。リリーフ陣には「よく頑張っていると思います」と称えつつ、「(手応えは)終わるまでないでしょうね。答えのあるようでないのが野球ですから」と謙虚な言葉で締めました。