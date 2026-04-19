あさくまは4月28日、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を「ステーキのあさくま野田店」(千葉県野田市)で開催する。ステーキ食べ放題「匠肉祭り」同イベントでは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップなど、さまざまなステーキ肉を食べ放題で提供する。焼きたての肉をスタッフが店内を回りながら各テーブルへ届ける。提供するステーキは、通常1,000円〜3,000円相当の商品。たくさん食べるほどお得に楽しめる。前回開催時