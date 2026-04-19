成長はどこまで続くのだろうか。女優上坂樹里（20）の活躍がめざましい。今春からは「夢」と掲げたNHK連続テレビ小説の主演を射止め、「風、薫る」の主人公の1人、大家直美を好演中だ。昨年は初写真集発売やTBS系日曜劇場「御上先生」出演も果たすなど、勢いに乗る世代の注目株に“朝ドラ”への思いや、小学6年で飛び込んだ芸能キャリアについて聞いた。【松尾幸之介】★早く続きが知りたくて「早く続きが知りたくて」。絶賛撮影中