韓国軍は、北朝鮮が19日朝、日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が19日午前6時10分ごろ、北朝鮮東部の新浦周辺から弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射しました。ミサイルの詳しい種類や飛距離などはわかっておらず、分析を進めています。北朝鮮は今月8日にも日本海に向けて弾道ミサイルを発射しています。